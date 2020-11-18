الخارجية الألمانية: ليبيا تسير إلى طريق السلام والاستقرار

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 والاتفاق على الشروط الإطارية الخاصة بعمل الحكومة الانتقالية علامة بارزة على طريق السلام والاستقرار.وأضاف ماس، في بيان رسمي، أن خارطة الطريق تضمن تحقيق انتقال السلطة دون مشكلات، متابعا: من المهم الآن شغل مناصب الحكومة الجديدة بسرعة.وأوضح أن جميع أطراف النزاع مدعوون إلى قبول نتائج ملتقى الحوار، ومن ثم الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه الشعب الليبي.وذكر بيان الخارجية الألمانية: "في الأسابيع الأخيرة أظهر الشعب الليبي قدرتهم على صياغة مستقبل بلدهم على نحو مستقل وسلمي، ويجب على كل من يمارس نفوذًا من الخارج احترام ذلك، وتقع على المشاركين في مؤتمر برلين بشأن ليبيا مسئولية خاصة في هذا الصدد، إذ لا ننتظر منهم فقط تطبيق حظر الأسلحة، لكن نطالبهم أيضًا بالاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، الصادر من قِبل اللجنة العسكرية المشتركة".