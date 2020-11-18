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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الفلسطينى بالقاهرة يطلع نظيره البولندى على انتهاكات الاحتلال

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:56 م
دياب اللوح
دياب اللوح
مروة عنبر
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استقبل السفير الفلسطينى بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، نظيره البولندى ميهاو وابيندا، اليوم الأربعاء، في مقر السفارة.

وبحث الطرفان آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، والتي تتجاوز كافة المواثيق والقوانين الدولية، خاصة استمرار توسع الاستيطان الإسرائيلي بالقدس الشرقية، بهدف تغيير الواقع السكاني والعبث بالهوية الفلسطينية، تلك الإجراءات التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد السفير اللوح حرص الرئيس محمود عباس على الدفع بعملية السلام قدما في إطار مبادرة سيادة الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام، وذلك وفق آلية متعددة الأطراف، حيث طرح سيادته المبادرة في عدة محافل دولية في فبراير 2018 وفبراير 2020 وآخرها في مايو 2020 خلال الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

من جانبه، أثنى وابيندا على العلاقات المتبادلة بين البلدين، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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