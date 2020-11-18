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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف يجري غدًا محادثات مع المبعوث الأممي إلى سوريا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:01 م
لافروف
لافروف
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيجري غدا الخميس، محادثات في موسكو مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، حول الوضع في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح للصحفيين اليوم، إن لافروف سيجري محادثات غدًا مع بيدرسون حول تطورات الوضع في سوريا.

وكان بيدرسون زار موسكو في مايو الماضي، وأجرى محادثات مع لافروف حول الوضع في سوريا، وفقا لوكالة "سانا" السورية.

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