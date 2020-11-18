عام على كورونا.. العالم في قبضة «COVID-19» (تسلسل زمني)

نوفمبر 2020 «وي ويكسيان» مواطنة صينية، تعمل بائعة ثمار بحرية في سوق ووهان الصيني، تشعر بارتفاع في درجة حرارتها وإعياء شديد في الجسد، اعتقدت في بادئ الأمر أنها إنفلونزا موسمية، لم تكن تعلم أن ما تشعر به وباء سيغير العالم بأكمله بعد أشهر قليلة.ويكسيان هي الحالة صفر في الصين التي اكتشفت الحكومة الصينية عقب ذلك أن الأعراض التي تشعر بها هي أخطر وباء عالمي واجه البشرية في العصر الحديث كوفيد 19 أو «كورونا»، الذي مرّ إلى الآن عام كامل على ظهور تلك الحالة صفر في الصين، قضى خلاله الفيروس على مليون و300 ألف شخص حول العالم وأصاب 55 مليون آخرين.التسلسل الزمني لمراحل ومحطات الفيروس أقل ما يقال عنها إنها مرعبة، حيث تواترت أحداثه سريعًا، على صعيد البلدان المتضررة تعد أمريكا في المرتبة الأولى حاليًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، تلتها البرازيل، ثم الهند، والمكسيك، وبريطانيا، في حين أن بداية الوباء تأتي في المرتبة السادسة حيث سجلت بكين 4634 وفاة من أصل 86346 إصابة فقط.كانت أول إصابة يسجلها فيروس كورونا خارج الصين في 13 يناير داخل تايلاند ومن ثم اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهنا أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك وباء عالمي أصاب بلدان كثيرة لا يعرف أحد ماهيته.ربما كان الفيروس ظهر قبل ذلك في الصين، حيث إنه في خلال ديسمبر الماضي سجلت الصين 28 حالة أصيبت بالتهاب رئوي صنفته الحكومة الصينية بأنهم مصابين رئوي غامض، أغلبهم ترددوا على سوق ووهان الصيني، وكان تلك القائمة هي من أفقدت الحكومة الصينية متابعة الحالة الأولى.على مستوى القارة الأوروبية، سجلت فرنسا أولى الإصابات في 24 يناير الماضي، وعقب شهر من ذلك التاريخ سجل العالم أول 100 ألف إصابة في 6 مارس الماضي، وهنا حذرت الصحة العالمية بإن الوباء عالمي وأن على الدول اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.وبدأت أكثر من 30 دولة حول العالم إجراءات الغلق التدريجي، لاسيما في الدول التي تضررت سريعًا مثل أمريكا والصين وبريطانيا والبرازيل، وفي آواخر مارس أعلنت الصحة العالمية أن أوروبا أضحت بؤرة للوباء، وهو ما تبعه إجراءات مشددة في عديد من بلدان القارة العجوز.فرضت إسبانيا عزل إلزامي عقب إعلان الصحة، وكذلك فرنسا وأوصت دول أوروبية رعاياها بالبقاء في المنازل، وخفضت شركات الطيران رحلاتها، وتم غلق الكثير من أماكن تجمعات المواطنين في القارة الأوروبية، ومن هنا بدأ التوتر يسود دول العالم.وفي إبريل، دخل العالم الـ100 ألف الثانية ودخل ثلثي البشر قفص الحجر الإجباري، وتصاعد القلق الاقتصادي دوليًا وفي العاشر من إبريل دخل العالم المليون الأول، ثم المليون الثاني في منتصف ذات الشهر ثم المليون الثالث في 28 إبريل، وخلال شهري إبريل ومايو أصبحت شوارع دول العالم خاوية.في منتصف مايو، عادت بعض دول أوروبا إلى التحرر التدريجي المشروط، رغم أن الفيروس سجل في منتصف شهر مايو نحو 4.5 مليون إصابة، وفي يونيو بدأت الدول تتجه نحو التحرر أكثر بالرغم من تخطي العالم حاجز الـ10 مليون إصابة، ونحو 505 ألف وفاة.وتسطح المنحنى الوبائي في كثير من دول العالم خلال شهر يوليو، إلا أنه في أغسطس عادت تتجه دول العالم نحو التقيد التدريجي من أجل الموجة الثانية من كورونا، حيث إن الفيروس في منتصف نوفمبر الماضي سجل وفاة 1.319.561 في العالم وإصابة أكثر من 54.493.680 آخرين، تعافى منهم 34.839.400 على الأقل.ومثل الموجة الأولى، بقيت الولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 246.224 وفاة من 11.038.312 إصابة، تلتها البرازيل التي سجلت 165.798 وفاة من أصل 5.863.093 إصابة، ثم الهند مع 130.070 وفاة (8.845.127 إصابة)، والمكسيك مع 98542 وفاة (1.006.522 إصابة)، وبريطانيا مع 51934 وفاة (1.369.318 إصابة).ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإنه يجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل للفيروس حول العالم، دخل 26 لقاحًا محتملًا في مرحلة التجارب السريرية والتجريب على الإنسان، وفي انتظار المراحل النهائية وتصديق الصحة العالمية عليهم.