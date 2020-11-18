تراجع تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 1.8%

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة تراجعت إلى 1.8%، بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، موضحة أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين".وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة عن العمل، وإحالته للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكدت القباج على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضًا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.