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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يوافق علي تخصيص أراض لإقامة مشروعات كهرباء

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:20 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، ومنها إقامة محطات محولات كهربائية على مساحة 10.3 فدان تقريبًا ناحية إمبابة- محافظة الجيزة، وذلك نقلًا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، وعلى مساحة 15.29 فدان تقريبًا ناحية مرسي علم، محافظة البحر الأحمر، وكذا على مساحة 29.04 فدان تقريبًا ناحية برنيس، محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، إلى جانب تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة محطة كهرباء السكاكين ضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، بمساحة 8.02 فدان، ومسافة (1) كيلو متر، للممر الخاص بالكابلات البحرية.

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