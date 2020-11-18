الأمم المتحدة: وصول 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن وصول 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان منذ اندلاع نزاع تيجراي، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "العربية".وفي سياق متصل، قال مسئول في مفوضية الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الحدود بين إثيوبيا والسودان بصدد أن تشهد أزمة إنسانية على نطاق واسع.ووصل حوالي 7000 من الفارين إلى منطقة الحمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرون إلى اللقضي بولاية القضارف.