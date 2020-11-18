رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: وصول 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:03 م
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن وصول 30 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان منذ اندلاع نزاع تيجراي، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "العربية".

وفي سياق متصل، قال مسئول في مفوضية الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الحدود بين إثيوبيا والسودان بصدد أن تشهد أزمة إنسانية على نطاق واسع.

ووصل حوالي 7000 من الفارين إلى منطقة الحمديات بولاية كسلا السودانية، فيما وصل 4000 آخرون إلى اللقضي بولاية القضارف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

العثور على جثة فتاة ثانية بمنور عقار فى بولاق الدكرور

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

image description

إلتهابات شريانية.. رحلة «وحيد» مع قدم الفيلة

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

الأكثر قراءة

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

وزيرة الصحة: إحذروا كورونا.. 35% من المتعافين لم يعودوا لطبيعتهم

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

«فايزر» تعلن ارتفاع فاعلية لقاح كورونا لـ95%

إنفوجراف

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

الثقافي الصيني يعلن نتائج نهائيات مهرجان «مصر تتغنى 2020»

عبدالدايم تتفقد مدينة الثقافة والفنون لاستكمال مسيرة التعاون

معرض للكتاب بالمركز القومي للترجمة.. و70% تخفيضات

القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب لفرعى المؤلف الشاب وأدب الطفل