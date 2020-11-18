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مصر

«السبكى»: ندعو المواطنين للتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:04 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه تم تجهيز كل المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

ودعا السبكي في تصريحات صحفية، المواطنين للتسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة الجديدة، وذلك بهدف حصول المواطنين على كل الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين.

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