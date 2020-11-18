«التضامن»: كشف تعاطي مخدرات لـ262 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 76 ألفًا و114 موظفًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضى هو 262 ألفًا و626 موظفًا في مختلف الوزارات، كذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.وأضافت القباج، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضًت ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.