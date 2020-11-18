تسجيل 3.2 مليون مواطن بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات هي "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد التي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة منذ يوليو 2019.وأوضحت الإدارة أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل ما يقرب من 610 آلاف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، و920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و622 ألف مواطن بمحافظة أسوان، و178 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 83 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.وأضافت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.فيما تبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.