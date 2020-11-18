طرق تجنب قلق الأطفال حسب أعمارهم

- قلق الطفل حتى عمر 3 سنوات:



- من 3 – 5 سنوات:



- من عمر 6 – 11 سنة:



كلما عرفت سبب قلق الطفل كلما تمكنت من مساعدته على مواجهة لحظات الخوف والتأقلم مع مشاعره، باستطاعتك تعليم طفلك كيف يكون قويا ويستعد للتعرف على مشاعره، وتقدم مني محمد خبيرة تنمية الطفولة المبكرة، الاوقات التى يكون بها الطفل قلقا:تعد من أصعب الفترات علي الطفل، يرغب الطفل في استكشاف كل ما حوله، بداية من عمر سنه، يبدأ بالتعرف على من حوله وخوفه بالشعور بعدم الأمان، عليك الانتباه ومراعاة المرحلة العمرية وطمأنة طفلك.مرحلة ما قبل المدرسة وتشمل الحضانه والتمهيدي، يبدأ الطفل يدرك بان هنالك أمور مخيفة حوله في العالم الخارجي وكون خياله واسع في هذه المرحلة سيتعرض لحالات متكررة من القلق والخوف أحيانا من الحيوانات، الوجوه غير المألوفة، الأماكن المظلمة لذا قد يخاف من النوم بمفرده.الخوف من الفقد يكون من أهم الأمور التي تواجه الطفل بهذه المرحلة، فقدانه لوالديه كان يضيع في الأماكن العامة، وقد يخاف أيضا من النوم بمفردة.