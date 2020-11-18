«ستراتفور»: خسارة ترامب تزيد من احتمالات تعرض تركيا لعقوبات

نشر مركز الأبحاث الأمريكي «ستراتفور»، تقريرا توقع خلاله أن تواجه تركيا عقوبات قاسية بعد خسارة الرئيس الحالي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية.وقال المركز إن خروج ترامب من البيت الأبيض سيزيد من تعرض تركيا للمزيد من العقوبات.وتابع أن السنوات الأربع المقبلة في ظل حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستختبر إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تزيد من توتر علاقاتها مع الناتو، ومتابعة العمليات العسكرية التي تتعارض مع المصالح الأمريكية دون فرض عقوبات.وأشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة تجدان قيمة متبادلة في علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، لكن تصميم أنقرة على إضعاف اعتمادها على الحكومات الغربية مثل واشنطن، مع تعميق علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع روسيا والصين- غالبًا ما يتعارض مع ضرورات وأهداف الولايات المتحدة.وأوضح أنه على الرغم من ذلك، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحماية أنقرة إلى حد كبير من العقوبات المقترحة في الكونجرس، على الرغم من أن هذا قد يتغير بمجرد تولي بايدن منصبه في يناير.ومع ذلك، فإن فرض عقوبات شديدة في عهد بايدن سيجبر تركيا فقط على مواصلة تنويع علاقاتها بعيدًا عن الغرب، من خلال تفاقم إحباطاتها الحالية مع الولايات المتحدة، ولكنه سيتسبب في هزة قوية للنظام التركي واقتصادها المنهك.