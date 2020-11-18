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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

18 حالة وفاة و290 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:17 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5710 حالات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 290 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 354208.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 411 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 341515.

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