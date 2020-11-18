18 حالة وفاة و290 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5710 حالات.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 290 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 354208.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 411 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 341515.