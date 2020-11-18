حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بدسوق في كفر الشيخ

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المهندسة عايدة ماضي، حملة مكبرة بقيادة المحاسب السيد عبدالستار نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وفريق العمل بإدارة الإعلانات بالمدينة لإزالة ورفع الإعلانات المخالفة دون ترخيص والإعلانات منتهية الترخيص، والتي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة.وشملت الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بكافة أنحاء المدينة وشددت رئيسة المركز والمدينة على إزالة جميع الإعلانات المخالفة فورًا واستمرار الحملات مراعاة للمظهر الحضاري للمدينة.وأهابت المهندسة عايدة ماضي، بالمخالفين بسرعة التوجه للجهاز لإتمام إجراءات التعاقد وتجديد المنتهى خلال فترة زمنية محددة، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الإعلانات المخالفة.