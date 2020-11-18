أحمد زكي يتصدر تريند تويتر.. ورواد: «عبقري السينما»

فى ذكرى ميلاده ال71، تصدر هاشتاج "أحمد زكي" قائمة الأكثر تداولًا في الساعات الأخيرة عبر موقع التدوينات القصيرة، عقب احتفال محرك البحث الشهير جوجل بميلاد النجم الأعظم في تاريخ السينما المصرية.وغردت نسمة وائل، عبر موقع تويتر: "جوجل بتحيي ذكرى ميلاد عبقري السينما المصرية أحمد زكي، والعالم العربي كله بيفتكر أعماله الجميلة اللي اتربينا عليها ويفضل اسم النمر الأسود أعظمهم، إلهي يرحمك ويسكنك فسيح جناته".فيما غرد حساب يحمل اسم أسامة عبدالله، عبر موقع التدوينات القصيرة، وكتب: "ذكرى ميلاد الفنان العبقري أحمد زكي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته إنت نموذج مشرف".ونشر حساب يحمل اسم أحمد سليمان تغريدة تحت عنوان هاشتاج "أحمد زكي"، وكتب: "النهاردة الذكرى ال71 لميلاد الفنان الأكثر عبقرية في تاريخ السينما المصرية.. اللي لحد دلوقتي مفيش ممثل قدر يعوض غيابه ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس، ويجعل مرضه في الدنيا سبب في درجات أعلى في الجنة".ونشر محمد نبيل، أحد رواد "تويتر"، تغريدة ليحي فيها ذكرى ميلاد الفنان أحمد زكي، وكتب: في مثل هذا اليوم من عام 1949 ولد أفضل فنان مصري من وجهة نظري المتواضعة، أحمد زكي في قلوب محبيه حتى الآن.. أسطورة اتولدت بالأمل وكبرت بالمعاناة فصنعت ملحمة تمثيلية خالدة.. رحمة الله عليك.