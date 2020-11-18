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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

مصدر طبى: استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم ونقل المشرفة للعناية المركزة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:56 م
استقرار حالة طلاب
استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم
حسام عسل
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قال أحد الأطباء المشرفين على الطلاب المصابين في حادث أتوبيس الهرم، أن كل الحالات مستقرة وتحت الملاحظة، لافتًا إلى أن الإصابات عبارة عن كدمات طفيفة بخلاف حالتين فقط يعانيان من كسور.

وشهدت محافظة الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًا وقع بالقرب من المتحف المصري الجديد وميدان الرماية، وذلك إثر انقلاب حافلة تقل طلاب تابعين لمدرسة الإبداع الدولية بالهرم.

وأضاف: أن المشرفة لا تزال في العناية المركزة وهي أكثر الحالات تضررًا، وتجري متابعة حالتها بشكل مستمر وتلقيها العلاج، مشيرًا إلى أن السائق يعاني من بعض الجروح، لكن حالته مستقرة أيضًا وتم إسعافه، كما تم التحفظ عليه والمفترض إجراء التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وأضاف طبيب آخر أن المستشفى مجهز بشكل تام لعلاج كل الحالات دون الحاجة لنقل أحدهم إلى مكان آخر، مطمئنًا الأهالى بشأن حالات الطلاب، لافتًا إلى أنه من الممكن خروج بعض الحالات اليوم.
استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم
مصدر طبى: استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم ونقل المشرفة للعناية المركزة
استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم
استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم
مصدر طبى: استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم ونقل المشرفة للعناية المركزة
استقرار حالة طلاب أتوبيس الهرم

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