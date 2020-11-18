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محمد العسيري

لايف ستايل

ألوان صبغات الشعر حسب لون البشرة موضة 2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:42 م
صبغة الشعر
صبغة الشعر
هويدا سعيد
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تبحث كثير من السيدات عن أبرز صيحات موضة الشعر، حيث تتعدَّد ألوان صبغات الشعر وتظهر أنواع كثيرة يومًا بعد يوم، ومع بداية خريف وشتاء 2021، تقدم خبيرة التجميل أيمان رمضان في تصريحات لـ"الدستور" مجموعة من صبغات الشعر التي تتماشي مع لون بشرتك.
ألوان صبغات الشعر
ألوان صبغات شعر أسود
يمنح اللون الأسود صاحبته جمالًا وجاذبية تختلف عن باقي ألوان الشعر الأخرى، وهو من أروع الألوان لصاحبات البشرة السمراء، أو السمرة المتوهجة، أو البشرة الطبيعة الزيتونية.
ألوان صبغات الشعر
صبغة الشعر البني الشوكولاتة الفاتح:
يترأس لون الشعر البني الشوكولاتة الفاتح صيحات صبغات الشعر لهذا الموسم، وما يُميزه أنَّه يتناسب مع جميع ألوان البشرة.
ألوان صبغات الشعر
صبغة الشعر الأشقر الفاتح
يعتبر الأشقر الفاتح بدرجاته المتعدِّدة والمتنوِّعة، خيارك الأمثل لإطلالة متجددة، ويُناسب هذا اللون جميع ألوان البشرة؛ البيضاء، والسمراء والحنطية.
ألوان صبغات الشعر
صبغات الشعر الأشقر الذهبي الفاتح
هذا الصبغة تتمشي مع صاحبات البشرة البيضاء، وهي إطلالة جريئة وجذابة.
ألوان صبغات الشعر
صبغة الشعر الأشقر الرمادي
يُمكنك إعتماد لون الأشقر الرمادي فهو من الألوان الجريئة ومناسب جدًا لتظهري بلوك عصري رائع يبرز جمال عينيك بشكل كبير، ويتمشي مع صاحبات البشرة الحنطية.
صبغة الشعر الأحمر:
يتناسب اللون الأحمر مع مختلف درجات البشرة، فالدرجة الفاتحة منه تُناسب أصحاب البشرة شديدة السمار، أما بالنسبة للدرجات الغامقة منه فهي تناسب أصحاب البشرة المتوسطة والفاتحة.
صبغة الشعر الأزرق الداكن
إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء ولديك شعر أسود، يُمكنك مواكبة الموضة واختيار اللون الأزرق الغامق، يُعدّ هذا اللون هو الأقرب للأسود، لذلك يبدو مناسبًا لكي فهو سيعُطيك شكلًا مختلفًا وستايلًا أنثويًا جذابًا.

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