بعد فتوى آمنه نصير.. حكم زواج المسلمة من غير المسلم والعكس

تصدرت فتوى آمنة نصير بخصوص حكم زواج المسلمة من غير المسلم، وحديثها عن جواز زواج المسلمة من مسيحي والعكس مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، حيث أصابت تلك التصريحات رواد التواصل حالة من الغضب والاستياء وخاصة أن الأمر معلوما من الدين بالضرورة، ووردت فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية، دار الإفتاء حسمت هذا الجدل المثار بفتوى لها عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية تقول: هل يوجد دليل في القرآن على تحريم زواج المسلمة من كتابي؟

دار الإفتاء توضح حكم زواج المسلمة من غير المسلم

ردت دار الإفتاء في الفتوى التى وردت إليها قائلًة: نعم يوجد نص شرعي يحرم الزواج وهو فلقد اتفقت كلمة الأمة كلها على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.

دليل تحريم زواج المسلمة من غير المسلم

واستشهدت الدار بقوله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة الذبائح حاصلة في الجانبين.

حكم زواج المسلم من كتابية

وأوضحت الدار حكم زواج المسلم من كتابية قائلة: إن الآية السابقة أوضحت حكم الطعام بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.

الحكمة من عدم زواج المسلمة من غير المسلم

وأشارت الإفتاء إلى أن العلة الأساس في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية المعنى، وذلك في كافة الشرائع السماوية، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل، فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس، وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.





لماذا لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم

وأوضحت الإفتاء أنه قد تكلم الفقهاء في الحكمة من هذا التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا.





وتابعت:"قالوا: إن المسلم إذا تزوج من مسيحية أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له من وجهة النظر الإسلامية- أن يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار.

أسباب تحريم زواج غير المسلم من المسلمة

حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أكدت الإفتاء على أنه إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة، وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه.