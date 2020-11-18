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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النمسا: التطرف والإرهاب يمثلان التهديد الأكبر على البلاد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:55 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
أ.ش.أ
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أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن التطرف والإرهاب يمثلان التهديد الأكبر على البلاد، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف الجهود والحملات الأمنية على بؤر العناصر الراديكالية والموالين للتنظيمات الإرهابية الدولية لضمان منع وقوع هجمات إرهابية جديدة.

وقال كارل نيهمر- في تصريحات اليوم الأربعاء- عقب تقديم التقرير السنوي عن الأوضاع الأمنية إلى مجلس الوزراء-إن وزارة الداخلية مستمرة في سياسات التشدد في رفض طلبات اللجوء الجديدة، موضحًا أنه بسبب سياسة الهجرة الحازمة انخفض عدد طلبات اللجوء وطول الإجراءات بشكل أكبر في العام الماضي.

ولفت إلى أن عدد طلبات اللجوء بلغ 182 ألفًا بين عام 2015 ونهاية عام 2019، متوقعًا أن يستمر الاتجاه التنازلي في عدد طلبات اللجوء والتي انخفضت في عام 2019 بنسبة 6.3% مقارنة بعام 2018.

وحول قضايا الفساد، قال وزير الداخلية إن عدد القضايا التجارية المسجلة لدى المكتب الاتحادي للوقاية ومكافحة الفساد ارتفع بنسبة 0.3% في 2019 مقارنة بعام 2018، لافتًا إلى تراجع الجرائم التقليدية بشكل عام وانتشار جرائم النصب والكراهية عبر الإنترنت.

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