سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد ضرورة مكافحة الجوع فى العالم

أكد جامباولو كانتيني، سفير ايطاليا بالقاهرة، ضرورة العمل علي مكافحة الجوع للحيلولة دون اندلاع الصراعات في العالم، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بقضية الغذاء نظرًا لأهميتها في الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين.جاء ذلك خلال كلمة للسفير الإيطالي، ألقاها اليوم في افتتاح فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالى خلال الفترة من 22 إلى 29 نوفمبر الجاري.وأشار إلى الاهتمام بتطوير المناطق الزراعية في مصر، وتعد إيطاليا من المانحين الدوليين في هذا المجال، حيث تسهم في المشروعات التي يتم تنفيذها ما قيمته 11 مليون يورو من إجمالي قيمة البرنامج الأوروبي الذي يقدر قيمته بـ 9ر21 مليون يورو في محافظات كل من مرسي مطروح والمنيا والفيوم، مضيفًا أن هذا البرنامج وضع 3 أهداف يتم تنفيذها في محافظة مرسي مطروح، تهدف إلى زيادة إنتاج التين ووالعنب وزيت الزيتون ليس فقط لتغطية السوق المحلي ولكن للتصدير.وأكد السفير على الاهتمام بالحصول على أفضل المنتجات الزراعية وما يمثله من أهمية دور الأمن الغذائي في التنمية المستدامة وتعمل روما على تطوير آليات التعاون في هذا المجال، موضحًا أن قضية الأمن الغذائي سوف تحتل أولوية في اجتماعات مجموعة 20 عام 2021 في ضوء وجود ثلاثة مليارات نسمة يعانون من سوء تغذية من بينهم 820 مليون نسمة يعانون من سوء تغذية شديد.وتابع قائلا: نخطط لوضع آليات من شأنها الاهتمام بهذه القضية سواء على المستوى السياسي والاقتصادي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلي أنه ستعقد العديد من الاجتماعات خلال فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي بهدف دعم الطهاة والمستوردين المصريين والترويج للمنتجات الايطالية خاصة القهوة والآيس كريم.وبشأن فعاليات أسبوع المطبخ الايطالي، أوضح أن المطبخ الإيطالي يمتاز بالتنوع طبقًا لاختلاف المناطق التي يتم فيها إعداد الأطباق في بلاده، وتعتبر إيطاليا مطبخها يتميز في العالم بالاهتمام الشديد بالمكونات الغذائية وظهور العناصر كلها من دون وضع مكونات تؤثر عليها فضلًا عن استخدام منتجات عالية الجودة.وأضاف أن المطبخ الإيطالي يتميز بالكفاءة والقيمة التاريخية، وتعمل روما علي حماية اسماء المنتجات الأصلية، موضحًا أن مبادرة المطبخ الإيطالي تهدف إلي زيادة وعي المستهلكين وزيادة المعلومات عن المنتجات الإيطالية عالية الجودة.ونوه بأن هذا العام يشهد تنظيم أسبوع المطبخ الإيطالي في الوقت الذي يعاني العالم وإيطاليا من أزمة جائحة كوفيد -19 وتداعياته على الاقتصاد العالمي الإيطالي، مشيرًا إلي أن أسبوع المطبخ الإيطالي هذا العام سوف يروج لمنتجين، وهما القهوة والآيس كريم في مصر.وبدوره قال فرنكسكو باجنيني، مدير وكالة التجارة الإيطالية، إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تصدير المنتجات الغذائية الإيطالية لمصر والتي بلغت 94 مليون يورو عام 2019 بالمقارنة بـ39 مليون يورو عام 2017، مؤكدا اهتمام بلاده لزيادة تصدير المنتجات الإيطالية لمصر بعد القيام بالتسجيل التجاري للشركات الإيطالية، وفثا لقرار وزارة التجارة والصناعة.وأضاف أن إيطاليا تعمل علي انتشار وزيادة توزيع منتجاتها الأصلية في السوق المصري واستمرار التعاون مع مصر في هذا المجال من خلال التجارة الإلكترونية.