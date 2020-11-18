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مصر

أولياء أمور طلاب «حادث الأتوبيس» يكشفون لـ«الدستور» لحظات الرعب والحزن على «معلمة الرسم»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:51 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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كشف أولياء أمور طلاب مدرسة الإبداع الخاصة بأوسيم والتى تعرض الأتوبيس الخاص بها لحادثة صباح اليوم، ونتج عنه 13 مصابًا من التلاميذ، بالإضافة إلى المعلمين، لحظات الرعب التى تعرض لها الطلاب صباح اليوم الأربعاء.

وتقول زينب محمد، إحدى أولياء الأمور، إن الأتوبيس الخاص بالمدرسة قد انقلب عند المتحف المصري، أثناء أخذ أحد الملفات.

وأضافت: «تم انقلابه عند عمود نور وسط رعب كبير بين الطلاب».

وأضافت خلال تصريحاتها لموقع الدستور:« الجميع فى المدرسة حزين على معلمة الرسم التى توجد فى العناية المركزة وحالتها خطيرة هى وطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا ونتمنى لهم الشفاء».

بينما قال أحمد منصور، ولى أمر أخر لموقع "الدستور": «البعض مننا علم عن الواقعة من السوشيال ميديا الساعة الثامنة صباحًا والبعض الآخر تم إبلاغه من إدارة المدرسة عقب الحادث مباشرة».

وأضاف أحمد منصور خلال تصريحاته: «عدد قليل من الطلاب هم المشتركون فى باص المدرسة والأغلب مننا هذا العام مشترك فى باص خارجى، نظرًا لأن عدد الأيام الدراسية قليل، وهذا أول حادث لباص المدرسة ونحن فى انتظار نتيجة التحليل للسائق».

وكان الدكتور طارق شوقيو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه خالد حجازي، مدير مديرية التعليم بالجيزة بمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث أتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية محافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل مدير المديرية إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين الذين كانوا يستقلون الحافلة، والاطمئنان عليهم وتوفير كل الاحتياجات لهم.

جدير بالذكر أنه قد وقع صباح اليوم الأربعاء حادث لأتوبيس مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، أسفر عن إصابة 17 حالة.

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