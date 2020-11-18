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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مدبولى»: مصر تتقدم 55 مركزًا فى مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:51 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع اليوم، نوه رئيس الوزراء لتقدم ترتيب مصر 55 مركزًا في مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر حديثًا عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميًا بين 172 دولة، مؤكدًا أن هذه النتيجة جاءت نتاجًا لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تبني التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات "مصر الرقمية"، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعمًا لملف التحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرًا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، مؤكدًا أن تلك الزيارات تركت انطباعًا شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، كما أنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، وفى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

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