حبس 3 متهمين لنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بحبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، وهم كلا من: "م. إ"، و"ن. م"، و"أ. ع"، بالقضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.