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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 178 ألف طن سلع بميناء الإسكندرية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:30 م
طارق شاهين
طارق شاهين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا في حركة السفن والشاحنات والبضائع، اليوم الأربعاء.

حيث تواجد بالميناء 76 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 7 سفن، وغادرت 17 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 15 سفينة منها سفينة مخطاف داخلي، وسفينة حاويات، و5 سفن مواد بترولية، وعدد 15 سفينة بضائع عامة، هذا وقد تم دخول وخروج 10572 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما يجري تفريغ بضائع واردة تزن 128785 طنا، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 49650 طنا، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 565 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1345 حاوية، وبلغت كمية المتداول خلال اليوم طن 178435 طن بضائع غير محواه.

ومن ناحية أخرى قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع، ورفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.

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