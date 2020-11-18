تركيا تلاحق معارضين وتهدد ناشطة إيرانية جديدة بالتسليم

يستمر مسلسل ملاحقة السلطات التركية للناشطين الإيرانيين ليطال هذه المرة سمية راموز، الناشطة السياسية الإيرانية وسجينة الرأي السابقة، وسط تهديد بالترحيل القسري، وفقا لما نقلته ومنظمات حقوقية.ووفقًا لموقع "إيران واير" فإن راموز اعتقلت من قبل الأمن التركي من مطار إسطنبول، لدى مغادرتها الثلاثاء، ونقلت إلى معتقل في مدينة إسطنبول.ونشر ناشطون مقطعًا سجلته راموز بهاتفها الجوال أثناء نقلها بسيارة للشرطة وهي تقول: "تم نقلي إلى هذا المكان ولا أعرف أين يقع".فيما كشف شقيق الناشطة في مقابلة مع "إيران واير"، عن أن أخته غادرت إيران بعد صدور حكم بالسجن على أحد صديقاتها.وكانت سمية راموز، من محافظة بوشهر، قد اعتقلت بسبب منشورات تؤيد ابن الشاه السابق قبل أن يتم إطلاق سراحها بكفالة 300 مليون تومان، ثم غادرت إيران بدعم من عائلتها.ولم يمض سوى 20 على تركها بلادها ودخولها تركيا حتى اعتقلت هناك بسبب دخولها غير القانوني، وذلك بعدما تبيّن أنها كانت ممنوعة من السفر في إيران بسبب ملاحقتها القضائية ولم تستطع الخروج بجواز سفرها.كما أوضح الأخ أن رموز كان من المقرر أن تغادر تركيا عبر مطار إسطنبول، لكن مسؤولي المطار اكتشفوا أن لديها جواز سفر مزورًا واعتقلوها.