مدبولي يهنئ والي بتكريمها كأول سيدة عربية تتولى منصبها الأممي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية.ووجه رئيس الوزراء، التهنئة لوزيرة التضامن السابقة غادة والي، والتي تشغل حاليًا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فيينا، لحصولها على تكريم من واحدة من كبريات الصحف في النمسا، كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسؤولية، مؤكدًا أن اضطلاع مسئول مصري بمهام هذا المنصب الرفيع يمثل مصدر فخر لنا جميعًا.وفي مستهل الاجتماع، أشاد مدبولي بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية للمشروعات التنموية، قائلا إنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بسير معدلات التنفيذ كما تدفعها.