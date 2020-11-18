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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:49 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة الملفات الساخنة على الساحة، وبحث اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددًا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرًا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرًا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارًا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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