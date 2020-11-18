رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران» و«قطاع الأعمال» تبحثان إقامة مشروع سياحي في شرم الشيخ

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:15 م
الطيران و قطاع الأعمال
الطيران و قطاع الأعمال
فاتن غلاب - محمود السعدي
طباعة
ناقش الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار التنسيق والتكامل الذي تحرص عليه الحكومة المصرية بين وزاراتها.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارتين في تطوير شركات قطاع الأعمال ودراسة آليات وضوابط تسهيل العمل، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي "المنتزه" للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة.

موضوعات متعلقة

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

أسعار بورصة الدواجن الثلاثاء 17-11-2020

ما هو موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة؟

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

إلتهابات شريانية.. رحلة «وحيد» مع قدم الفيلة

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

شيخ الأزهر يحسم الجدل حول زواج المسلمة من «أهل الكتاب» (فيديو)

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

إنفوجراف

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

«البيئة والمخلفات الصلبة» ندوة بالأعلى للثقافة.. غدا

أدباء: مؤتمر وسط الصعيد الثقافي يبني الفكر ويتفاعل مع المبدعين

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ29

«ثقافة المنوفية» تناقش تطوير التعليم فى مصر