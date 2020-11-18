«الطيران» و«قطاع الأعمال» تبحثان إقامة مشروع سياحي في شرم الشيخ

ناقش الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار التنسيق والتكامل الذي تحرص عليه الحكومة المصرية بين وزاراتها.وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارتين في تطوير شركات قطاع الأعمال ودراسة آليات وضوابط تسهيل العمل، كما تم مناقشة سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي بالشراكة بين شركتي "المنتزه" للسياحة والاستثمار و"إيماك العقبة"، على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ.حضر الاجتماع المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، وميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار وإعادة الهيكلة.