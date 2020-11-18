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اقتصاد

«سعدة»: 28.8 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:14 م
جهاز المشروعات الصغيرة
جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط
أ.ش.أ
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قالت رئيس المكتب الفني بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر سالي سعد، إنه تم تمويل هذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2020 بإجمالي نحو 8ر28 مليار جنيه تمثل نحو 60% من إجمالي التمويل البالغ 6ر47 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير 1992 وحتى 30 سبتمبر 2020.

وأضافت سعد - خلال كلمتها اليوم الأربعاء، في حفل إطلاق منصة الكوميسا في مصر (صوت خمسين مليون امرأة أفريقية): "أن إجمالي التمويل الموجه لمشروعات المرأة بلغ نحو 5ر8 مليار جنيه لحوالي 609 آلاف مشروع يمثل 46% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، موضحة أن نسبة يوميات العمل الموجه للمرأة بلغ 535 من إجمالي يوميات العمل، لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

وحول مجال الخدمات المالية،أشارت إلى أن نسبة مشاركة السيدات في خدمات الشباك الواحد بلغت 29% من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها (الرخص - السجل التجاري - الرقم القومي للمنشأة - البطاقة الضريبية - التأمينات الاجتماعية).

وأشارت إلى أن نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق بلغت 32% من خدمات (تشبيك العملاء بالسلاسل التجارية المختلفة - التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة - بوابة التعاقدات العامة - تأهيل العملاء على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصة)، لافتة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المعارض الخارجية بلغت 37%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في المعارض الداخلية نحو 49%.

وحول تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي، أوضحت سعدة أنه تم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمي للمنتجات (الباركود - كود الاستجابة السريعة) للمرأة بما يمثل نسبة 25% من إجمالي عدد المشروعات.

وحول برامج ريادة الأعمال، أشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة ببرامج ريادة الأعمال بلغت نحو 52% من إجمالي عدد المتدربين على برامج (حدد فكرة مشروعك - ابدأ وحسن مشروعك - المهارات الريادية).

وفي مجال مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، أوضحت أن نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة الأولية نحو 90%، وفي مجال محو الأمية من 60 إلى 70%، وفي مجال مشروعات رياض الأطفال نحو 90%، وفي مجال التدريب من أجل التشغيل نحو 45%.

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