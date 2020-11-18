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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة مطروح» تنفي تحويل مستشفى الحمام إلى عزل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:14 م
مديرية الصحة بمطروح
مديرية الصحة بمطروح
ياسمين شعيب
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نفت مديرية الصحة بمطروح ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات عن تحويل مستشفى الحمام المركزي لمستشفى عزل.

وأكدت مديرية الصحة في بيان إعلامي لها، أن مستشفى الحمام مستشفى مركزي يوجد بها غرف عزل كأي مستشفى مركزي يعمل بكامل طاقته لجميع الحالات والتخصصات في ظل الظروف الراهنة.

وتهيب المديرية بأهالي المحافظة عدم الانسياق وراء الشائعات، وتؤكد أن مديرية الصحة وصفحاتها الرسمية هي المصدر الشرعي للبيانات والأخبار الصحيحة.

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