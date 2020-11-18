مصرع ممرض ووالدته في مشاجرة بالأسلحة بالمنيا

لقي ممرض بمستشفى ملوي العام جنوب محافظة المنيا ووالدته مصرعهما، بينما أصيب شقيقه وابن شقيقته في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية مع عدد من أفراد عائلة القلبية بقرية دروة التابعة لمركز ملوي.كان اللواء محمود خيل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من: حسين طلعت حسين قطب 47 سنة ممرض بالمستشفى جثة هامدة، وشقيقه محمد 40 سنة موظف، ووالدتهما عطيات ماهر عبد الغني 71 سنة ربة منزل، وصلاح محمد قطب عبد المجيد ابن شقيقتهما 47 سنة فلاح، مصابين، وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي لخطورة حالتهم الصحية حيث أصيبوا بطلقات رش بمنطقة الصدر والوجه والضلوع واليدين والبطن، حيث لفظت والدة المجني عليه أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى الجامعي.انتقل لموقع الحادث العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات جيرة منذ عدة شهور، وتم إخمادها بين الطرفين المتشاجرين إلا أنه يوم الحادث كانت هناك عزومة زفاف لدى عائلة أولاد مسعود "المجني عليهم" حيث فوجئوا بحضور محمد عيد علي مرسي 45 سنة جزار من دون دعوة، الأمر الذي أثار حفيظتهم وتعدوا عليه فقام بإبلاغ أشقائه الذين حضروا وبحوزتهم سنج وسلاح ناري وقاموا بإطلاق النيران تجاه المجني عليهم.وحسب شهود عيان أن أفراد أسرة علي مرسي هربوا لخارج القرية وتركوا منازلهم التي يصل عددها لأكثر من 15 منزلا.تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1008 إداري مركز شرطة ملوي، وجار القبض على مرتكبي الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة.