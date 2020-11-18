رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع ممرض ووالدته في مشاجرة بالأسلحة بالمنيا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:13 م
مصرع ممرض
مصرع ممرض
المنيا ـ على حسين
طباعة
لقي ممرض بمستشفى ملوي العام جنوب محافظة المنيا ووالدته مصرعهما، بينما أصيب شقيقه وابن شقيقته في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية مع عدد من أفراد عائلة القلبية بقرية دروة التابعة لمركز ملوي.

كان اللواء محمود خيل مدير أمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كلا من: حسين طلعت حسين قطب 47 سنة ممرض بالمستشفى جثة هامدة، وشقيقه محمد 40 سنة موظف، ووالدتهما عطيات ماهر عبد الغني 71 سنة ربة منزل، وصلاح محمد قطب عبد المجيد ابن شقيقتهما 47 سنة فلاح، مصابين، وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي لخطورة حالتهم الصحية حيث أصيبوا بطلقات رش بمنطقة الصدر والوجه والضلوع واليدين والبطن، حيث لفظت والدة المجني عليه أنفاسها الأخيرة عقب وصولها المستشفى الجامعي.

انتقل لموقع الحادث العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، حيث تبين من التحريات الأولية وجود خلافات جيرة منذ عدة شهور، وتم إخمادها بين الطرفين المتشاجرين إلا أنه يوم الحادث كانت هناك عزومة زفاف لدى عائلة أولاد مسعود "المجني عليهم" حيث فوجئوا بحضور محمد عيد علي مرسي 45 سنة جزار من دون دعوة، الأمر الذي أثار حفيظتهم وتعدوا عليه فقام بإبلاغ أشقائه الذين حضروا وبحوزتهم سنج وسلاح ناري وقاموا بإطلاق النيران تجاه المجني عليهم.

وحسب شهود عيان أن أفراد أسرة علي مرسي هربوا لخارج القرية وتركوا منازلهم التي يصل عددها لأكثر من 15 منزلا.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1008 إداري مركز شرطة ملوي، وجار القبض على مرتكبي الواقعة وضبط الأسلحة المستخدمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكم على «سيدة المحكمة» في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة

شاب صدمته سيارة بالسلام: السائق لم يكن منتبهًا وفوجئ برؤيتي

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

إلتهابات شريانية.. رحلة «وحيد» مع قدم الفيلة

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

شيخ الأزهر يحسم الجدل حول زواج المسلمة من «أهل الكتاب» (فيديو)

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

إنفوجراف

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

«البيئة والمخلفات الصلبة» ندوة بالأعلى للثقافة.. غدا

أدباء: مؤتمر وسط الصعيد الثقافي يبني الفكر ويتفاعل مع المبدعين

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ29

«ثقافة المنوفية» تناقش تطوير التعليم فى مصر