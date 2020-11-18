افتتاح منفذ عرعر الحدودي العراقي بشكل رسمي مع السعودية

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الأربعاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية أن رئيس الوزراء العراقي قد أناب وزير الداخلية عثمان الغانمي لتنفيذ القرار، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري واللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود، ومثل الجانب السعودي السفير السعودي في العراق وعدد من المسؤولين الحكوميين.