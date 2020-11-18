أقوال شهود العيان في حادث أتوبيس الرماية.. السائق كان مسرعًا

شهدت محافظة الجيزة صباح اليوم الأربعاء، حادثا مأساويا وقع بالقرب من المتحف المصري الجديد وميدان الرماية، وذلك إثر انقلاب حافلة تقل طلاب تابعة لمدرسة الإبداع الدولية بالهرم.وقال شهود عيان ضمن عمال النظافة بالمنطقة إن الحافلة كانت تسير بسرعة كبيرة فيما لم يتمكن السائق من التهدئة ليصل إلى السرعة المطلوبة لتعبئة "ملف النزلة" الضيق بنزلة أمام المتحف ما تسبب في اختلال توازنه وانقلبت الحافلة.من جانبه، أضاف آخر أن الحافلة انقلبت عدة مرات واصطدمت بالأسفلت وأحد أعمدة الإنارة الذي سقط لتوه وتم ابلاغ الإسعاف ونقلت المصابين وتم رفع الاتوبيس بالاوناش وسحبه إلى قسم الهرم، وإعادة سير الطريق مرة أخرى.في السياق ذاته، قال أحد رجال شرطة المرور التي وجدت أثناء وقوع الحادث أن الطلاب إصابتهم طفيفة مجرد جروح وكدمات أما المشرفة فكانت اصابتها خطيرة وكانت فاقدة للوعي وتم نقلهم بالإسعاف إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.وأصيب طلاب إثر حادث انقلاب مينى باص "أتوبيس" بطريق المتحف فى منطقة الهرم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.