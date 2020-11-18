المنشآت والمطاعم السياحية تنفذ دورات تدريبية للوقاية من الموجة الثانية لكورونا
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:45 م
فاتن غلابطباعة
أعلن عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عزم الغرفة تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وهيئة الـ TVET الأوروبية بمقر كل منشأة ومطعم سياحى.
وقال فى تصريحات صحفية اليوم، إن هذا يأتي في إطار سياسة الغرفة لنشر التوعية بين العاملين بالقطاع السياحي، وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس،وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف رئيس الغرفة، إننا نستهدف عبر هذه الدورات المجانية ذات اليوم الواحد لأعضائها، تعريفهم بالإجراءات الاحترازية والطرق التى تساعد المنشآت والمطاعم على تقديم منتج خالى من أى أخطار صحية، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من كوفيد19، وفى إطار التوعية السليمة للعاملين فى المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى إنه تسهيلًا على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الراغبة فى الاشتراك فى هذه الدورات، فقد تم تخصيص رابط إلكترونى يتم من خلاله الإشتراك وهو اضغط هنا
من ناحية أخرى تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتابًا من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه ضرورة التنبيه على كافة أعضاء الغرفة "المنشآت والمطاعم السياحية"، بأهمية توخي الحذر وإتباع والتزام وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 "، لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذلك حفاظًا على المواطنين وسمعة المقصد السياحى.
وذكرت وزارة السياحة والآثار فى كتابها للغرفة أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وجهه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الالتزام بهذه الاشتراطات.
وأكدت الوزارة على إنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة 3 أيام، وتصعيد العقوبات فى حالة التكرارية.
جدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قامت بتعميم أكثر من منشور على أعضائها، حذرت فيهم من الأضرار التى قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والإشتراطات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وإنها – الغرفة - لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستى والفنى للمنشآت والمطاعم الراغبة فى تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية.
وقال فى تصريحات صحفية اليوم، إن هذا يأتي في إطار سياسة الغرفة لنشر التوعية بين العاملين بالقطاع السياحي، وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس،وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأضاف رئيس الغرفة، إننا نستهدف عبر هذه الدورات المجانية ذات اليوم الواحد لأعضائها، تعريفهم بالإجراءات الاحترازية والطرق التى تساعد المنشآت والمطاعم على تقديم منتج خالى من أى أخطار صحية، تحسبًا لحدوث موجة ثانية من كوفيد19، وفى إطار التوعية السليمة للعاملين فى المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى إنه تسهيلًا على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الراغبة فى الاشتراك فى هذه الدورات، فقد تم تخصيص رابط إلكترونى يتم من خلاله الإشتراك وهو اضغط هنا
من ناحية أخرى تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتابًا من وزارة السياحة والآثار، أكدت فيه ضرورة التنبيه على كافة أعضاء الغرفة "المنشآت والمطاعم السياحية"، بأهمية توخي الحذر وإتباع والتزام وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 "، لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذلك حفاظًا على المواطنين وسمعة المقصد السياحى.
وذكرت وزارة السياحة والآثار فى كتابها للغرفة أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وجهه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الالتزام بهذه الاشتراطات.
وأكدت الوزارة على إنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة 3 أيام، وتصعيد العقوبات فى حالة التكرارية.
جدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قامت بتعميم أكثر من منشور على أعضائها، حذرت فيهم من الأضرار التى قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والإشتراطات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وإنها – الغرفة - لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستى والفنى للمنشآت والمطاعم الراغبة فى تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية.