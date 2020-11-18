ما هى شروط قبول التجار في مبادرة «مايغلاش عليك»؟

أعلن الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شروط الانضمام في المبادرة الرئاسية «ما يغلاش عليك» لتحفيز المنتج المحلي إخطار اتحاد الغرف التجارية وتوافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأكد من حجم التخفيضات والنسب وعمل تطبيق على السيستم وفتح حساب جاري للتاجر لتحويل فروق المبيعات من خلال وزارة المالية إلى التجار ورد مستحقاتهم المالية أولًا بأول.وقال سمير، لـ«الدستور»، إن المبادرة ساهمت في إنعاش الاقتصاد المحلي والأسواق وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة ورفع معدل النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم وزيادة حجم المبيعات.أشار رئيس الجهاز إلى أن هناك زيادة في معدلات الإقبال من المواطنين والقوة الشرائية بنسبة تراوحت ما بين 50-60% من الاستفادة من هذه المبادرة الرئاسية لتحفيز المنتج المحلي.