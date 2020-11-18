وزير الطيران: تطوير العنصر البشرى على رأس أولويتنا

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة وشركاتها التابعة تضع على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشري داخل قطاع الطيران المدني وذلك من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الأداء العملي عن طريق التدريب الفعال داخل العديد من الجهات التعليمية الكبرى.وأشار في تصريحات صحفية، إن الوزارة على استعداد للتعاون والتبادل العلمي مع الجامعات للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات المختلفة.جاء ذلك خلال لقائه بالسفير فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو أبو العينين رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والحوكمة والإدارة والتسويق.يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتطوير الإداري والعملي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومواكبة التطور الهائل في مجالات التدريب والوصول به إلى المستويات العالمية داخل منظومة الطيران المدني.