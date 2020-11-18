بولندا تسجل 19 ألفًا و883 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 19 ألفًا و883 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 752 ألفًا و940 حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 603 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و848 حالة.وكانت الحكومة البولندية قد قررت غلق جميع المدارس وتقييد الحركة في المحال هذا الشهر لاحتواء الفيروس، كما أنها تدرس فرض "حجر صحي عام" في حال أخفقت الإجراءات الحالية في كبح جماح الفيروس بصورة فعالة.