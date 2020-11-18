رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تسجل 19 ألفًا و883 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:22 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 19 ألفًا و883 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 752 ألفًا و940 حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 603 حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و848 حالة.

وكانت الحكومة البولندية قد قررت غلق جميع المدارس وتقييد الحركة في المحال هذا الشهر لاحتواء الفيروس، كما أنها تدرس فرض "حجر صحي عام" في حال أخفقت الإجراءات الحالية في كبح جماح الفيروس بصورة فعالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

دفاع ريهام سعيد: النيابة حققت فى رسالة سب سما المصرى إعلاميين

تعرف على أغلى 9 أنواع رخام فى مصر

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

الصور

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

image description

حملة لإزالة الإشغالات والمرافق برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط (صور)

image description

سناء رزق أمينًا مساعدًا لجامعة دمياط

image description

«تجارة أسيوط» تناقش تفعيل أدوار الشباب في المجال العام

الأكثر قراءة

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

زوجته «سفاح الجيزة» الأخيرة: أجهضنى بمواد وضعها فى الطعام

إنفوجراف

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

لعشاق البرجر.. خطوات بسيطة تقلل الضرر الصحي

بعد تجديده بـ450 مليون دولار.. فتح متحف الفنون الجميلة في هيوستن

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 18-11-2020

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ29

«ثقافة المنوفية» تناقش تطوير التعليم فى مصر

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بمشاركة 32 دار نشر.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض الأوبرا للكتاب