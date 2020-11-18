«التخطيط»: تضاعف استثمارات الطرق 100% خلال 3 سنوات

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعات الطرق تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة وتستحوذ على نصيب متزايد من الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أنعكس على تراجع معدلات حوادث الطرق.وأوضحت أن الاستثمارات فى الطرق والكبارى تضاعفت بنسبة 100% خلال ثلاث سنوات حيث ارتفعت من 14 مليار جنيه عام 2018 إلى حوالي 28 مليار خلال عام 2020.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن واحدًا من بين تلك المشروعات هو طريق شبرا بنها الحر، الذى تم تنفيذه بتكلفة 4.5 مليار جنيه، ويهدف إلى خدمة ملايين المسافرين وحل مشكلة التكدس المرورى بالطريق الزراعى واختصار المسافة من ساعتين إلى 25 دقيقة.