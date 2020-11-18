1.01 مليار دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة خلال 9 أشهر

تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.01 مليار دولار في مقابل 1.261 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 19.9%.وأوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة - في بيان له اليوم الأربعاء - أن صادرات القطاع شهدت نموا خلال سبتمبر لتسجل 142 مليون دولار بنمو قدره 21% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، حيث سجلت 117 مليون دولار متراجعة بنسبة 13% عن شهر يوليو التي بلغت فيه 134 مليون دولار.وذكر أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تحسنا ملحوظا في قيمة الصادرات مقارنة بالربع الثاني والأول من العام، حيث سجلت الصادرات نحو 393 مليون دولار مقارنة بنحو 239 و377 مليون دولار خلال أول ربعين من العام، مرجعة ذلك إلى عودة حركة النقل والتجارة وحركة التصديرعالميًا، بعد تعطلها بسبب جائحة كورونا.وأرجع المجلس تراجع صادرات القطاع خلال الربع الثاني من العام لتبلغ نحو 239 مليون دولار نتيجة لذروة انتشار فيروس الكورونا وتوقف حركة التجارة عالميًا، ووقف الطيران وإغلاق المطارات.. لافتا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت في شهر يونيو 2020 أعلى نسبة ارتفاع بلغت 120% بقيمة 129 مليون دولار، مقارنهً بشهر مايو 2020.من جانبها، قالت ماري لويس رئيس المجلس، إنه يتم العمل على تسويق منتجات القطاع في الأسواق العالمية ومحاولة فتح أسواق جديدة في ظل جائحة كورونا التي أصابت العالم وأغلقت الحدود وأثرت على الاقتصاديات والمبيعات العالمية من خلال المشاركة في العديد من المعارض إلكترونيًا في المرحلة الحالية والمستقبلية.وأشارت إلى انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمعرض (ديستنشن أفريكا لعام 2020 ) أول أمس، والذي قامت بتنظيمه جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مدار الأربعة أعوام السابقة والذي أثبت كونه أكبر ملتقى دولي للصناعات النسجية يضم عددا من دول القارة السمراء في أعظم حدث للتبادل التجاري في قطاعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والإكسسوارات على مدار السنوات الأخيرة.وأضافت لويس أنه تم تنظيم دورة هذا العام إلكترونيا من خلال ملتقى للتواصل الافتراضي مع العديد من المشترين من مختلف دول العالم للتواصل مع المشترين لمدة 30 يوما خلال الفترة من 16 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2020، وذلك من خلال منصة VF الإلكترونية التي تعد من أكفأ المنصات في تسهيل التواصل بين العارضين والمشترين.ولفتت إلى أنه شارك في هذه الدورة أكثر من 36 عارضا من مصر وجنوب أفريقيا وتونس ورواندا وموريشيوس من ضمنهم 29 مصنع ملابس جاهزة، وأكثر من 140 مشتريا دوليا.ويعد ملتقى ديستنشن أفريكا منصة تصديرية وتجارية هامة توفر قنوات جديدة ومتنوعة لتسويق صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة وخلق فرص تصديرية جديدة، من خلال خلق شبكة اتصالات بين كبار المصنعين في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والمشترين الأجانب، وذلك في إطار اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين أفريقيا من ناحية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.ولفتت لويس إلى مشاركة المجلس في معرض Global Apparel Sourcing Expo USA 2020 والذي تم انعقاده إلكترونيًا على مدار 45 يومًا خلال الفترة من 15 يوليو حتى 30 أغسطس 2020 والمنظم من قبل الاتحاد الدولي للملابس (IAF) بالتعاون مع Sourcing Journal وهيئة Foursource Technology لتمكين وتعزيز سلاسل التوريد، حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية ""B2B meetings.وأوضحت أن المجلس شارك بمعرض Sourcing at Magic، الذي يعد من أكبر وأهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، حيث إنه يجمع بين الكثير من العلامات التجارية الكبيرة وبين تجار التجزئة والمستوردين، حيث شارك 17 مصنعا مصريا للملابس الجاهزة من أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة ويمتد المعرض لمدة 90 يومًا خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر 2020.