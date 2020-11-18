21 نوفمبر.. قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (الحي العاشر – الحي السويسري – صقر قريش – ش متولي الشعراوي والشوارع المتفرعة منه )، وذلك اعتبار من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 21-11-2020 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.وأوضحت الشركة في بيان لها ان ذلك نظرا لتنفيذ أعمال كباري بمنطقة الحي العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع احمد الزمر والميثاق.وناشدت الشركة في بيانها أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وقالت الشركة إنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.