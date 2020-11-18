1987 إصابة جديدة بكورونا في جنوب إفريقيا

سجلت جنوب إفريقيا 1987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 754 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20432 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.