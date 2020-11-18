مصدر بـ«الصحة»: 17 مصابًا في حادث أتوبيس مدرسة الهرم

كشف مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن إصابة 17 شخص في حادث أتوبيس مدرسة لغات بالهرم.وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه تم نقل المصابين لمستشفى الهرم وجاري إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.وأوضح أنه تم وضع حالتين بالرعاية المركزة وجاري التعامل مع الحالات الأخرى، لافتا إلى أن باقى الحالات الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات.