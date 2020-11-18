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اقتصاد

وزير الطاقة الجزائري يدعو دول «أوبك بلس» للالتزام بتعهداتها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
عبدالمجيد عطار
عبدالمجيد عطار
وكالات
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دعا وزير الطاقة الجزائري ورئيس ندوة (أوبك) عبدالمجيد عطار اليوم الثلاثاء، الموقعين على بيان التعاون إلى الالتزام بتعهداتهم والتكيف مع تطور السوق البترولية المتأثرة بجائحة (كورونا المستجد-كوفيد 19).

وقال عطار، في كلمة له بمناسبة عقد الاجتماع ال24 للجنة الوزارية المختلطة لمتابعة "أوبك" و"أوبك بلس"ن والذي عقد عن طريق الاتصال عن بعد: "أدعو جميع البلدان المشاركة في بيان التعاون في هذه الظروف الصعبة الى المحافظة على المستوى وتشريف التزاماتها والتحلي بالمرونة والاستعداد للتكيف مع الديناميكية المتواصلة لتطور السوق".

وأضاف أنه "منذ الاجتماع الأخير للجنة ذاتها تم اعادة فرض عدة حواجز وطنية من طرف الحكومات التي تسعى الى معارضة الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما نعيش انتشار الموجة الثانية منه في العديد من المناطق".

ورأى أن "الامر يتعلق قبل كل شيء بأزمة انسانية وستواصل حكومات العالم أجمع القيام بكل ما في وسعها من أجل المساعدة على إنقاذ حياة البشر والتحكم في هذا الوضع الطارئ"، مضيفا أنه "خلال هذه الفترة لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من الركود وان الناتج الداخلي الخام العالمي سيتراجع بنسبة 4.3% هذه السنة".

وتوقع الوزير الجزائري "انتعاشا تدريجيا للاقتصاد في 2021 حيث ستبلغ نسبة النمو 4ر4 بالمئة غير ان هذا التوجه يبقى غير مؤكد ويتطلب حيطة كبيرة من طرف (أوبك بلس) لأن تقلص الطلب العالمي على البترول لسنة 2020 يواجه ضغطا إضافيا نتيجة الموجة الثانية من جائحة كورونا والعراقيل المرتبطة بذلك"، مضيفا أن "مثل هذا الانكماش الذي يصل إلى 9.75 مليون برميل في اليوم غير مسبوق".

وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، أشار عطار إلى أنه "في عام 2021 من المتوقع أن يرتفع نمو هذا الطلب ويتطور بمعدل 6.25 مليون برميل في اليوم، وأن الاستهلاك سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة".

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