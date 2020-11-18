أسقف بنسلفانيا يهنئ البابا تواضروس بعيد تجليسه

أرسل الأنبا كاراس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد تجليسه الثامن.وقال الأنبا كاراس: "دامت أبوة البابا تواضروس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولكل أولادك في كل مكان".واختتم رسالته قائلًا "نسأل الله أن يديم خدمة البابا راعيًا للكنيسة، أزمنة عديدة".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ 118 في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على كرسى القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى 18 نوفمبر عام 2012.