121129 إجمالى الإصابات بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالسلطنة 121129 إصابة.وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى المتعافين وصل إلى 112014 لتصل نسبة الشفاءإلى 92.5 %، والعدد الكلي لحالات الوفاة والوفيات 1360 بنسبة 1.1%.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.