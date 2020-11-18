121129 إجمالى الإصابات بكورونا في عمان
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالسلطنة 121129 إصابة.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى المتعافين وصل إلى 112014 لتصل نسبة الشفاء
إلى 92.5 %، والعدد الكلي لحالات الوفاة والوفيات 1360 بنسبة 1.1%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالى المتعافين وصل إلى 112014 لتصل نسبة الشفاء
إلى 92.5 %، والعدد الكلي لحالات الوفاة والوفيات 1360 بنسبة 1.1%.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.