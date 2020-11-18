سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 10 سنتات

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 10 سنتات ليبلغ 43.44 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 43.34 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات لتبلغ عند التسوية 43.75 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات ليستقر عند 41.43 دولار للبرميل.