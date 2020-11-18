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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 107 آلاف جنيه لـ37 عاملا غير منتظم في أسوان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
عاملا غير منتظم
عاملا غير منتظم
دعاء جابر
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قال محمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إنه تم صرف 107 آلاف جنيه لـ37 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية خلال شهر أكتوبر الماضي، و2065 جنيها رعاية صحية لـ12 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 211 منشأة "دوري نهاري" وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 186 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة، وإعادة التفتيش على 77 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوي عمالية، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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