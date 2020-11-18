الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينين من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات موسعة شملت 10 فلسطينيين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في الخليل وبيت لحم وطولكرم ورام الله وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم.كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم غرب جنين في الضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين من قرية رمانة غرب جنين خلال مرورهم بالقرب من جدار الفصل العنصري ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين وتعتدي عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.