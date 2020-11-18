إخماد حريق هائل نشب في سوق مركزي بالكويت

أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأربعاء، تمكن 150 رجل إطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع فجر اليوم الأربعاء بأحد الأسواق المركزية الكائنة في منطقة الشويخ الصناعية.وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إنها تلقت بلاغا ورد في تمام الساعة 5:51 فجرا يفيد بنشوب حريق كبير.وأوضحت القوة أنه تجري حاليا عملية البحث عن أحد الأشخاص المفقودين بالموقع بعد أن تم الإبلاغ عن الاشتباه في وجوده أثناء اندلاع الحريق.