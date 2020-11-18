تجديد حبس لص شقق الإسكان الاجتماعي بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته الشقق السكنية بمدينة الشروق.وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "إسلام.ع"، 21 عاما، عامل، وأقر بأنه وراء سرقته 7 شقق سكنية بمنطقة حجر الأساس والإسكان الاجتماعى بالشروق، مقرًا بسرقته لـ 4 آلاف جنيه، لأنه ماكث عن العمل منذ فترة ولا يوجد لديه أي مصدر دخل.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بالتمكن من ضبط عامل أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.